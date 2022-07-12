Yedikçe kilo verdiren 5 besin

12 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Kilo vermek için beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekir. Vücudunuza uygun bir diyet programıyla sağlıklı kilo verebilirsiniz. Zayıflama sürecinizi hızlandırmak istiyorsanız diyet listenize bazı besinleri dahil edebilirsiniz.

İşte yedikçe kilo verdiren 5 muhteşem besin...



1-YEŞİL SALATA

Yeşil salata düşük kalorisi sayesinde diyet listelerinde çok sık yer alabilir. Yeşil salata tüketerek kendinizi doymuş hissedersiniz ve gün boyu açlık krizi yaşamazsınız. Yapılan bir araştırmaya göre yemekle birlikte yenen düşük kalorili küçük salata, öğünde alınan toplam kaloriyi yüzde 7, büyük bir salata ise yüzde 12 azaltabiliyor.

Yeşil salata bol lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor. Vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılımını da kolaylaştırıyor.

2-YOĞURT

Diyet listesine eklenen yağsız yoğurt, zayıflama sürecinizi kolaylaştırır. 3 porsiyon yüksek kalsiyumlu ve yağsız yoğurt tüketen kişiler daha hızlı kilo verebiliyor.

Yoğurt sindirim sistemini harekete geçirerek bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor. Yağ yakıcı özelliği olan yoğurt, özellikler bölgesel incelme konusunda çok fazla destek oluyor. Yoğurt hem karbonhidrat hem de proteini bir arada bulundurduğu için kan şekeri regülasyonunda ve açlık kontrolünde çok etkilidir.

3- YEŞİL ERİK

Yaz aylarında en çok tercih edilen meyvelerden olan yeşil erik yüksel lif içermesi sebebiyle zayıflama sürecini destekliyor. Ara öğünlerde 10 adet erik tüketerek bağırsaklarınızı hareketlendirebilirsiniz.

Erik yiyerek zayıflamak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken çok önemli bir kural var. Erik yiyerek zayıflamak için tuzsuz ve tek meyve tercihi olarak tüketmelisiniz. Erik ile beraber diğer meyvelerin tüketimi şeker miktarı açısından riskli olabilir.

4- KEPEKLİ EKMEK

Beyaz ekmeğin kilo aldırdığı ve yüksek kalori içerdiği artık herkes tarafından biliniyor. Diyetisyenler, beyaz ekmek yerine kepekli ve tam buğday ekmekleri öneriyor. Eğer kilo vermek istiyorsanız diyet listenize kepekli ekmeği ekleyebilirsiniz.

Öğünlerde ölçülü şekilde tüketilen kepekli ekmek, lifli bir besin olduğu için sindirimi rahatlatır ve besinlerin yakılmasını sağlar. Kilo verdiren besinler arasında yer alan kepekli ekmek kahvaltıda ve ana öğünlerde doyurucu özelliği ile severek tüketilebilir.

5-YULAF EZMESİ

Kilo verdiren doyurucu yiyecekler nelerdir diyenlerin en çok tercih ettiği gıdaların başında gelen yulaf ezmesi, açlık krizlerini engeller. Bu sayede gün içerisinde alınan kalori miktarını azaltır.

Yulaf ezmesi, kişiye tokluk hissini uzun bir süre yaşatan bir tahıl ürünüdür. Lifli yapısından dolayı tercih edilen yulaf ezmesi, süt ile pişirilip de tüketilebilir. Yoğurt üzerine birkaç kaşık eklenen yulaf ezmesi doyurucu ve yağ yakıcı bir ara öğün olabilir.