1 hafta önce tahliye oldu, öğretmene silahla saldırdı... Eğitim-İş: Bu bir cinayete teşebbüstür!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilevler Şehit Duran İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, ders çıkışında sokakta yürüyerek yolun karşısına geçtiği sırada, bilinmeyen nedenle eski öğrencisinin babası M.P.’nin saldırısına uğradı.

M.P.’nin attığı yumrukla yere düşen Gülen'e, araya giren başka bir öğretmen yardım etmeye çalıştı. Ancak şüpheli bu kez tabancasını çekerek yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bugün kentteki eğitim sendikaları Yeşilevler Şehit Duran İlkokulu önünde toplandı. Sendikalar, saldırıyı kınayıp basın açıklaması düzenledi.

"BU BİR CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR"

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Hatice Hazar, 1 hafta önce cezaevinden tahliye edilen bir veli tarafından öğretmenin okulun önünde, tam da bu alanda önce darp edildiğini, ardından silahlı saldırıya uğradığını söyledi. Hazar, "Silah ateşlenmiş, öğretmenimizin hayatı açıkça hedef alınmıştır. Son anda gösterdiği refleks sayesinde bir cinayet engellenmiştir. Yani öğretmenimiz bugün tesadüfen, şans eseri hayattadır. Bugün öğretmenimizin başına gelen bu olayın, yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Bu nedenle bugün tepkisiz kalırsak, bu şiddet olayları artarak devam edecek ve biz eğitim emekçileri olarak canımızdan endişe ederek okullara gitmek zorunda kalacağız. Bizler, bu sistemde var olmak istemiyoruz. Buradan açıkça söylüyoruz; bu bir saldırı değildir, bu bir cinayete teşebbüstür. Süreci yakından takip etmekteyiz" dedi.

1 HAFTA ÖNCE TAHLİYE OLMUŞTU

Basın açıklamasının ardından konuşan öğretmen Aziz Gülen ise eylül ayında yaşanan bir konunun yeniden alevlendirildiğini anlatarak, "Cezaevinden çıkan bir veli tarafından saldırıya uğradım. Sağlam hiçbir gerekçe yokken, okuldan karşıya geçtiğim sırada darbedildim, ardından silah sıkılarak can güvenliğim tehlikeye atıldı. Bir günlük öğrencimin velisi, cezaevinden 1 hafta önce tahliye olmuştu. Eylül ayında yaşanan bir konuyu yeniden alevlendirdi. Kendileriyle herhangi bir sorun yaşamamıştık" diye konuştu.