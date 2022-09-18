104 emekli amiraller yeniden yargıç karşısında
Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 104 emekli amiral yarın üçüncü kez daha yargıç karşısına çıkacak.
104 emekli amiral, Nisan 2021’de, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğraları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin açıklama yaptı. Bunun üzerine “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle haklarında dava açıldı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) “104 amiralin bildirisini kınadılar” şeklindeki açıklamasını “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır” sözleriyle reddetmesinin ardından soruşturmaya dahil edilen emekli Tuğgeneral Çalışkan da iddianamede amiral olmayan tek isim olarak yer aldı.
Dava kapsamında ilk duruşma mart ayında, ikinci duruşma ise haziranda görüldü. Amiraller, yarın üçüncü kez yargıç karşısında olacak. İkinci duruşmada dosyanın, esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Yarınki duruşmada mütalaanın sunulması bekleniyor. Eğer tüm sanıklar için olumlu bir mütalaa olursa davanın sonuçlanma ihtimali bulunuyor.
Eğer ceza istenirse, sanıklar savunma için süre talep edebilir. Bu durumda dava ertelenebilir.
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