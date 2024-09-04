154 kişi fişlenmişti! MHP'den 'yeni liste' açıklaması: 'Genel Başkanımız onay verdiği anda...'

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:04

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:05

Ankara'nın ortasında öldürülen Sinan Ateş cinayeti dosyası ile ilgili, sosyal medya hesaplarında birçok gazeteciyi hedefe koyan MHP yöneticileri, parti olarak 154 ismi de mahkemeye bildirmişti.

Bir tür ‘fişleme’ olarak yorumlanan işleme ilişkin tartışmalar sıcaklığını korurken, MHP’den, dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Partinin, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan İsmail Özdemir, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, üstü kapalı bir takım mesajlar verdi.

TELEVİZYON KANALLARINI TEHDİT ETTİ

“Menfur bir cinayet üzerinden MHP ve Ülkü Ocakları’na türlü iftiralarla saldıran ve FETÖ ile iltisakı deşifre olan, avukatlık gibi erdemli bir mesleği kendisine paravan yapan bir şahıs, adli mercilerce hukuk önünde hesap vermek üzere tutuklandı” diyerek mesajına başlayan Özdemir devamında şunları kaydetti:

“Bu şahsı özellikle KRT, Tele 1 ve Halk TV ekranına taşıyan ve meşru göstermeye çalışan sözde gazeteciler, aynı FETÖ iltisaklı şahısla olan temas ve ilişki ağınız bir yana, sizin de hukuk önünde hesap verme zamanınız elbette gelecek.”

'ADIM ADIM TAKİP EDİYORUZ' MESAJI

Özdemir mesajının devamında “Büründüğünüz yeni kılıklar, talimatla bir çırpıda mesela Halk TV’den ayrılıp ekran değiştirme çabalarınız beyhude. Ne yaptığınız, kimlerle ilişkide olduğunuz aşikar. Bu sebeple mutlaka hukuk önünde sizler de hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı. Özdemir, mesajında ayrıca "Gündeminizin ne olduğu, sizlere kimin alan açıp, kimlerin kolladığı o vakit daha net görülecek” dedi.

154 KİŞİLİK LİSTEYE YENİ İSMLER EKLENECEK

Özdemir, daha önce hedefe konulan 154 kişilik listeye yeni isimlerin dahil edilme aşamasında olduklarını ise şu ifadelerle gündeme taşıdı:

“Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları’nı hedef alıp tertemiz dava insanlarına saldıran ve önceden tespit ettiğimiz, ekranlarda türlü mesnetsiz suçlamalarda bulunan 154 kişinin yanında gazete köşelerinde de aynı zihniyetle hareket edenlerle alakalı çalışmalarımız da sürmektedir.”

BAHÇELİ’DEN ONAY BEKLENİYOR

Özdemir, anılan kişilere ilişkin nihai kararın Devlet Bahçeli tarafından verileceğini ise “Bu şahıslarla alakalı çalışmalarımızın tamamı Sayın Genel Başkanımızın daha önce ilan ettiği gibi kendilerinin onay verdiği anda hukuki nitelikte eyleme geçecektir” sözleri ile dile getirdi.