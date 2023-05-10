2018 seçimlerinde Giresun'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Giresun'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Giresun seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:59

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:04

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE GİRESUN'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 156.447

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 31.556

HÜR DAVA PARTİSİ - 813

VATAN PARTİSİ - 835

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4.499

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 51.840

SAADET PARTİSİ - 3.634

İYİ PARTİ - 41.997

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ GİRESUN'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 GİRESUN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

CEMAL ÖZTÜRK - AKP

KADİR AYDIN - AKP

SABRİ ÖZTÜRK - AKP

NECATİ TIĞLI - CHP