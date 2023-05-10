2018 seçimlerinde İzmir'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 İzmir seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:23

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:23

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE İZMİR'DEN PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 836.581

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 183.312

HÜR DAVA PARTİSİ - 4.835

VATAN PARTİSİ - 9.182

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 334.974

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1.204.370

SAADET PARTİSİ - 23.266

İYİ PARTİ - 317.092

BAĞIMSIZLAR - 1.952

2018 SEÇİMLERİ İZMİR'DEN HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 8

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 2

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 14

İYİ PARTİ - 2

2018 İZMİR MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

BİNALİ YILDIRIM - AKP

MAHMUT ATİLLA KAYA - AKP

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI - AKP

CEMAL BEKLE - AKP

HAMZA DAĞ - AKP

FEHMİ ALPAY ÖZALAN - AKP

NECİP NASIR - AKP

YAŞAR KIRKPINAR - AKP

HASAN KALYONCU - MHP

TAMER OSMANAĞAOĞLU - MHP

MURAT ÇEPNİ - HDP

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ - HDP

AHMET TUNCAY ÖZKAN - CHP

MURAT BAKAN - CHP

ÖZCAN PURÇU - CHP

KANİ BEKO - CHP

MEHMET ALİ ÇELEBİ - CHP

TACETTİN BAYIR - CHP

EDNAN ARSLAN - CHP

KEMAL KILIÇDAROĞLU - CHP

SELİN SAYEK BÖKE - CHP

KAMİL OKYAY SINDIR - CHP

ATİLA SERTEL - CHP

SEVDA ERDAN KILIÇ - CHP

MAHİR POLAT - CHP

BEDRİ SERTER - CHP

AYTUN ÇIRAY - İYİ PARTİ

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU - İYİ PARTİ