2018 seçimlerinde İzmir'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 İzmir seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 İzmir seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE İZMİR'DEN PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 836.581
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 183.312
HÜR DAVA PARTİSİ - 4.835
VATAN PARTİSİ - 9.182
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 334.974
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1.204.370
SAADET PARTİSİ - 23.266
İYİ PARTİ - 317.092
BAĞIMSIZLAR - 1.952
2018 SEÇİMLERİ İZMİR'DEN HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 8
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 2
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 14
İYİ PARTİ - 2
2018 İZMİR MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
BİNALİ YILDIRIM - AKP
MAHMUT ATİLLA KAYA - AKP
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI - AKP
CEMAL BEKLE - AKP
HAMZA DAĞ - AKP
FEHMİ ALPAY ÖZALAN - AKP
NECİP NASIR - AKP
YAŞAR KIRKPINAR - AKP
HASAN KALYONCU - MHP
TAMER OSMANAĞAOĞLU - MHP
MURAT ÇEPNİ - HDP
SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ - HDP
AHMET TUNCAY ÖZKAN - CHP
MURAT BAKAN - CHP
ÖZCAN PURÇU - CHP
KANİ BEKO - CHP
MEHMET ALİ ÇELEBİ - CHP
TACETTİN BAYIR - CHP
EDNAN ARSLAN - CHP
KEMAL KILIÇDAROĞLU - CHP
SELİN SAYEK BÖKE - CHP
KAMİL OKYAY SINDIR - CHP
ATİLA SERTEL - CHP
SEVDA ERDAN KILIÇ - CHP
MAHİR POLAT - CHP
BEDRİ SERTER - CHP
AYTUN ÇIRAY - İYİ PARTİ
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU - İYİ PARTİ
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