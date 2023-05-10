2018 seçimlerinde Kırşehir'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kırşehir'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kırşehir seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:49

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:49

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KIRŞEHİR'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 59.471

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 24.418

HÜR DAVA PARTİSİ - 259

VATAN PARTİSİ - 295

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 6.779

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 36.861

SAADET PARTİSİ - 1.437

İYİ PARTİ - 14.602

BAĞIMSIZLAR - 101

2018 SEÇİMLERİ KIRŞEHİR'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 KIRŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MUSTAFA KENDİRLİ - AKP

METİN İLHAN - CHP