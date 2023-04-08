2021, 2022 tutmadı, seçim öncesi açalım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açılışını yapacağı Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışı defalarca ertelendi. Art arda duyurduğu ve yıllarca ötelenen açılış tarihleriyle bilinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun söz konusu proje için de yıllarca sarkan açılış tarihleri duyurduğu ortaya çıktı.
Bakan Adil Karaismailoğlu, 11 Eylül 2020’de sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, “Başakşehir - Kayaşehir Metro hattımız, 2021 yılı son çeyreğinde tamamlandığında milyonlarca İstanbulluya hizmet edecek” ifadelerini kullandı.
1 Şubat 2021’de “hattın yakında İstanbulluların hizmetinde olacağını” vaat eden Karaismailoğlu, 24 Ekim 2021’de ise “projenin 2022 sonunda İstanbulluların hizmetinde olacağını” açıkladı.
2022’den 2023’e girilirken yeni yılı Başakşehir-Kayaşehir metro hattı çalışanlarıyla karşılayan Karaismailoğlu, “2022 sonu” sözünü unutarak açılışı Şubat 2023’ün ilk günlerine erteledi.
Karaismailoğlu’nun verdiği açılış tarihleri 3 kez ertelenen metro hattı bugün, 14 Mayıs seçimlerine günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programla açılacak.
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