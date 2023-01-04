6’lı masadan üç aşamalı geniş bir program: Ortak plan son aşamada

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

6’lı masanın kurmayları, hazırladıkları ortak hükümet programı çalışmasını tamamlayarak liderlere sundu. Üzerinde anlaşılamayan alanlar, yarın görüşülmek üzere liderlere bırakıldı. Edinilen bilgiye göre; kurmayların hazırladığı programda “spordan sağlığa, hukuktan eğitime kadar pek çok başlıkta masanın iktidara gelmesi halinde yapılacaklar” yer alıyor. Programda “her bakanlığın yapacağı çalışmalara ilişkin maddelerin de bulunacağını” söyleyen kurmaylar; “üniversitelerin özerkliği, yeni hukuk düzeninin kurumları, e-spor gibi başlıklarla ilgili ayrıntılı maddelerin de açıklanacak ortak programda yer alacağını” kaydediyor.

YENİ BİR SİSTEM...

'6 partinin ekonomi alanında yapacağı reformların ve Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuracağı kurumların neler yapacağının da somut olarak bu programla açıklanacağını” belirten kurmaylar, “Masa şu ana kadar neler çalıştığını ortaya koymuş olacak. İsimlerin değil, devlet yapısının önemli olduğunu gösteren, yeni bir sistem öneren bir program sunacak” değerlendirmesini yapıyor. Kurmaylar, bu programla “bakanlıklardan bürokrasiye göreve gelen herkesin yapacağı işi bilerek göreve gelmiş olacağını” söylüyor. Ayrıca programın içinde “ilk 100 günde”, “bir yıl içinde” ve “bir yılın devamında yapılacaklar” şeklinde alt başlıkların olacağı da öğrenildi. Bu başlıklar altında masanın seçimi kazanması durumunda yapacaklarını yurttaşlara sunacağı kaydedildi.