78 kişi yaşamını yitirdi, sorumlu kim? 'Bakanlık denetlemeli, Belediye de bildirmeliydi'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:31

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:32

Bolu Kartalkaya'da bulunan kayak merkezi bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel'deki yangında 78 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişinin de yaralandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenli kontrollerin ve yeterliliklerin itfaiye tarafından yapılması gerektiğini belirtirken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise turizm özel alanı olan bölgede ruhsat ve denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’a ait olduğunu belirtti.

Tartışmalar facianın sorumluluğunun kimde olduğu noktasında yoğunlaşıyor.

"DEVLETİ AKLAYACAKLAR, ZİHNİYET BU"

Cumhuriyet tartışmaların ardından idare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday ile konuştu.

“Can güvenliğini sağlamak başta devletin görevidir” diyen Günday, “Hep bir takım özel kişilere sorumluluk yüklenme yoluna gidiliyor. Devleti aklayacaklar, Zihniyet bu” dedi.

Günday, “Yangın denetim raporunu itfaiye veriyor 2007 yılında. O zaman Bolu Belediyesi itfaiye birimine başvurulmuş. Böyle bir rapor alınmış. Ondan sonra inşaat ruhsatı veriliyor. O Bolu Belediyesi sınırları dışında olduğu ve büyükşehir olmadığı için il özel idaresi veriyor bu ruhsatı. Arkasından inşaattan sonra iskan müsaadesi alınıyor. Bunu da valilik veriyor. Ondan sonra o bitmiş olan otelin işletilmesi aşaması geliyor. Turizm teşvik belgesi alan bir otel bu. Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme ruhsatı alınıyor. Süreç bu. Bir yönetmelik var. Turizmi teşvik kanununa dayandırılarak çıkartılmış olan bir yönetmelik. O yönetmelik, turizm işletme belgesine, turizm işletme belgesine sahip olan bu gibi yerlerde denetim yapma görevini Turizm Bakanlığı’na veriyor. Yetki onda, görev onda” dedi.

"BELEDİYE DURUMU BİLDİREBİLİRDİ"

“O otele işletme izni veren bakanlık Turizm Bakanlığı” diyen Günday, “Bolu Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi olmadığı için onun böyle bir denetim yapma, kendi belediye sınırları dışındaki bir tesisi denetlemesi, o tesis hakkında bir yaptırım kararı alması gerekli olmadığı söz konusu değil. Turizm Bakanlığı’nan denetlemesi gerekirdi. Böyle bir denetim olmamış” ifadelerini kullandı. Otelin 12 Aralık’ta belediyeye bağlı İtfaiye Müdürlüğü’ne yangın denetimine girmek için dilekçe yazdığı ancak mevzuata uygun olmamasına ilişkin rapor geldikten sonra başvuruya iptal etmesine değinen Günday, “Benim şahsi düşünceme göre belediye durumu yetkili Turizm Bakanlığı'na bildirebilirdi” dedi

ÖZCAN "YANAN OTEL YIKILACAK" DEDİ, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Yangınla ilgili sorumluluk tartışmaları sürerken Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanan otel binasını apar topar yıkmak istediğini öne sürdüğü paylaşımında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek "Aldığımız bilgilere göre Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığı'nın apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın paylaşımının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, aradan geçen yaklaşık 2 saatin ardından konuya ilişkin bir açıklama paylaştı.

İddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada "Bahse konu yanan otel binası için ön hasar tespit raporu hazırlanmıştır. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlenmiştir. Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir. Kültür varlığı olarak tescil edilmemiş binaların yıkım sürecine dair nihai karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda verilmektedir. Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır" dendi.