Adalar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Adalar'da seçimi kim kazandı? Adalar Belediye başkanı kim oldu?
Adalar seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Adalar'da hangi aday ne kadar oy aldı? Adalar Belediye başkanı kim oldu?
Adalar yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
Ali Ercan Akpolat - CHP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Uğur Sina Şen - AKP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Ayşe Gülnur Şakir - İYİ PARTİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Ahmet Özkarabulut - DEVA PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Gizem Gülen - TİP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Yaşar Ergin Fettahoğlu - YENİDEN REFAH KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Mehmet Galip Ataş - DEM PARTİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Hüseyin Avni Borluk - ZAFER PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Safiye Arslan - HKP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Serkan Güngör - BTP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Erhan Dayi - HÜDAPAR KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Cem Koçtürk
Deniz Kite Güner
ADALAR'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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