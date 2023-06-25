Adalet ve Demokrasi Hareketi, Kemal Kılıçdaroğlu'na taleplerini iletti: 'Yeni kadroların önü açılmalı'

Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 03:49

CHP’de parti içi muhalif grup olarak öne çıkan Demokrasi ve Adalet Hareketi, taleplerini içeren bildiriyi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na iletti.

Bildiride hareketin talepleri kamuoyuyla paylaşıldı. Hareket taleplerini; “mevcut genel merkez yönetiminin çekilmesi ve yeni, liyakatli kadroların önünün açılması”, “partinin evrensel ölçekte katılımcı ve demokratik bir tüzüğe kavuşturulması”, “yeni tüzük, parti örgütlerinin görüş ve önerileri ışığında hazırlanması”, “il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, kurultay delegeleri ve milletvekili adaylarının tamamının önseçimle belirlenmesi” ve “MYK üyelerinin PM tarafından seçim yoluyla belirlenmesinin zorunlu hale getirilmesi” olarak sıraladı.

(Semih Balaban)



Demokrasi ve Adalet Hareketi Sözcüsü Semih Balaban, bildirinin Kılıçdaroğlu tarafından “olumlu karşılandığını” söyledi. Balaban “Önceliğimiz ayrı bir tüzük kurultayı. Gündemimizde herhangi bir adayı destekleme veya aday çıkarma hedefi yok” dedi.