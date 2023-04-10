Aday olmayan Fahrettin Koca'dan ilk açıklama
Milletvekili adayı olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Koca, aday olan diğer bakanlara başarılar diledi.
AKP'nin 14 Mayıs seçimleri için açıkladığı milletvekili adayı listesinde yer almayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Kabinede milletvekili adayı olmayan 2 bakandan birisi olan Koca, aday olan bakanlara başarılar diledi.
"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"
Koca'nın paylaşımı söyle:
"Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun."
Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn.…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2023
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