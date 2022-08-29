Akit'i aratmadılar: Milli Gazete'de tahliye hazımsızlığı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:36

Aylar önce bir konserde imam hatip okullarında okuyanlarla ilgili sarf ettiği sözleri üzerine hedef gösterilip tutuklanan şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 4 günlük hapsinin ardından bugün ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.

Tutuklanması AKP içerisinde dahi tartışma konusu olan Gülşen'le ilgili tahliye kararı Saadet Partisi'ne yakın Milli Gazete'yi ise rahatsız etti. Gazete, Gülşen'in imam hatiplilere hakaret ettiğini öne sürdüğü konuyla ilgili haberinin başlığında, şarkıcı için "sanatçı müsveddesi", "Hadsiz Gülşen" gibi ifadeler kullandı.

Gazetenin haber metninde şöyle denildi:

"İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyerek İmam hatiplilere hakaret eden sözde şarkıcı Gülşen başlatılan soruşturma sonrasında Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

25 Ağustos'ta tutuklanarak Bakırköy Cezaevi'ne gönderilen LGBT sapkınlığının bayraktarlığını yapan Gülşen, tahliye edildi."

İşte gazetenin ilgili haberinin paylaşımı ve metni: