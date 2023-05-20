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AKP Gençlik Kolları, Kılıçdaroğlu'nun konuk olacağı Babala TV yayınına katılmayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un programcısı olduğu Babala TV yayınına katılacak. Çekimleri 21 Mayıs Pazar günü yapılması beklenen program öncesi AKP Gençlik kollarından dikkat çeken bir karar geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 15:10
AKP Gençlik Kolları, Kılıçdaroğlu'nun konuk olacağı Babala TV yayınına katılmayacak
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri öncesi Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacağını duyurmuştu.

Uğur, CHP liderinin bu kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile doğrulamıştı.

AKP GENÇLİK KOLLARI KATILMAMA KARARI ALDI

Son olarak, çekimleri 21 Mayıs Pazar günü yapılması beklenen program öncesi AKP Gençlik kollarından dikkat çeken bir karar geldi.

AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu bölüme katılım göstermeyeceklerini açıkladı.

Oğuzhan Uğur'un Kılıçdaroğlu ile olan paylaşımını alıntılayan İnan, "Sayın Uğur bu programa AK Parti Gençlik Kolları olarak katılımcı sağlanmayacaktır. Diğer gönüllülerin katılımı tarafımızdan bilinmemektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Uğur’un “Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana millete hayırlı olsun” paylaşımını alıntılayarak bir mesaj paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a çağrı yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim.”


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