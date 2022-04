AKP 'Gezi' kararlarına tepkide de mağdur oldu: 'Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir'

26 Nisan 2022 Salı, 10:49

Gezi Parkı eylemlerine yönelik açılan davada mahkemenin verdiği ağır hapis cezalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada kararlar üzerinden AKP iktidara sert tepki göstermişti.

"Hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Tek adamın gönlü yapıldı” diyen Özgür Özel, açıklamasında "Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun" demişti.

AKP cephesi, Özgür Özel'in bu sözlerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehdit olduğunu öne sürüp "Yassıada zihniyeti" benzetmesi yaparak yanıt verdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Özel'e yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur. Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı.

Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir.

Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz."