AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişimi

21 Aralık 2021 Salı, 14:20

AKP İstanbul İl Başkanlığı Mali ve İdari İşler Başkanlığına Fahri Şahin, Dış İlişkiler Başkanlığına Mahmut Rıdvan Nazırlı, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine de Ferhat Dağ atandı.



AKP İl Başkanlığında yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Mahmut Gürcan'ın yerine, Dış İlişkiler Başkanlığı görevini ifa eden Fahri Şahin'in Mali ve İdari İşler Başkanı olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, Dış İlişkiler Başkanlığı görevine İl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine ise İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Dağ'ın atandığı aktarıldı.