AKP İzmir'de Ceyda Bölünmez Çankırı'nın adı geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ocak günü İzmir Büyükşehir belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Ancak kulislerde İzmir için pek çok isimin adı geçiyor.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00
AKP İzmir'de Ceyda Bölünmez Çankırı'nın adı geçiyor
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Listenin ilk sırasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ vardı. Ancak Dağ, İzmir teşkilatı içerisinde sevilen isim olsa da sokakta beklenen oyu alamayacağı için adaylığına pek sıcak bakılmadı. Kulislere göre ikinci seçenek ise Ege’li eski bakan Bekir Pakdemirli’ydi.  

KADIN ADAY OLMALI

2019 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aday gösterilen eski bakan Nihat Zeybekci’ye teklif götürüldüğü Zeybekci’nin ise “Beni artık karıştırmayın” diyerek reddettiği öğrenildi.

Ancak İzmir’de “Kadın aday olmalı” görüşünün ağır bastığı ifade ediliyor. AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın isminin Erdoğan’ın masasında olduğu iddia ediliyor.


İzmir AKP Recep Tayyip Erdoğan

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