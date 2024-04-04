AKP MHP'nin kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etmişti: Gümüşhane'de sonuç değişmedi

Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:11
AKP MHP'nin kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etmişti: Gümüşhane'de sonuç değişmedi
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AKP'nin itirazını kabul eden Merkez İlçe Seçim Kurulu, 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandığın 65'inde oyları yeniden saydı.

Sayım sonucu MHP adayı Vedat Soner Başer'in oyu 2 artarak 6 bin 692'ye, AKP'nin adayı Ercan Çimen'in oyu ise 4 artarak 6 bin 145'e yükseldi.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Gümüşhane Belediye Başkanlığına MHP'li Vedat Soner Başer seçilmişti.


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