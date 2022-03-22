AKP Yüksekova İlçe Başkanlığı binasına saldırı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir grup AKP İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu.
Yüksekova'da, İpek Yolu Caddesi'ndeki AKP binasına taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda partinin tabelası ve binanın camları kırıldı.
Olayın ardından bugün AKP Yüksekova İlçe Başkanlığında bir araya gelen partililer, saldırıyı basın açıklaması yaparak kınadılar. Partililer adına konuşma yapan Büyükçiftlik Belde Belediyesi Başkanı Rüştü Zeydan, “Herkesi akliselim davranmaya davet ediyoruz. Burada yaşanan huzur ikliminin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kimse bizi bu ortama, bu çukura çekemeyecek. Asla da müsaade de etmeyeceğiz. Biz nevruzların önceki hallerini de sonraki hallerini çok iyi biliyoruz. Bu bayramı bayram olarak, kardeşlik olarak yaşanmasına vesile olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu huzur ortamını bize yaşatan bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bize yol belirlemek isteyenlere şunu demek istiyorum, bizim yolumuz Türkiye Cumhuriyet yoludur. Yönümüz Cumhurbaşkanımızın yönüdür. Bizi yalnız bırakmayan herkese de teşekkür ediyoruz” dedi.
AKP İlçe Başkanı Fatih Arslan ise ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunanlara teşekkür ederek, “Bizim memlekette kaç senedir huzur iklimi var. Onlarda bu huzur ortamına yönelik saldırı düzenlediler. Bu huzur ortamını bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bize ve dava arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı nefretle kınadığımızı belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.
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