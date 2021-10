AKP'de kavga büyüyor: Arınç'tan sert sözler

21 Ekim 2021 Perşembe, 09:57

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Arınç, AKP içerisinde tartışma yaratan açıklamaları üzerine "Bu tespitte AK Partililerin gocunmasını gerektirecek bir durum yok". ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç geçen günlerde, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki “Yaşayan Hafıza” programına konuk olmuş ve Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan’la olan çalışmalarını konuşmak istemediğine dair esprili bir açıklama yapmıştı. AKP'ye eleştiriler yönelten Arınç, "Bir kısım örnekler insanları dinden soğutuyor, milliyetçilikten soğutuyor." demişti.

Öte yandan Arınç'a tepki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'dan gelmişti. Tayyar, "Liderine güvenmiyorsan, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?" demişti.

ARINÇ'TAN SERT YANIT

Bununla birlikte Arınç, Tayyar'ın yanıtı üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Arınç, Erdoğan sorusu üzerine yaptığı esprili açıklama için “Fıkradaki mizah unsurunu çarpıtarak benim güncel siyaset hakkında konuşmaktan imtina ettiğimi düşünen bazıları beni korkaklıkla suçlamışlar. Çeşitli mecralarda yaptığım siyasi yorum, eleştiri hatta en doğal konuşmaları bile gündem olan biri olarak, doğruyu söyleyen, ciddiyet ve vicdan sahibi biri olarak bilinmek benim için yeterlidir” ifadelerini kullandı.

"GOCUNMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"



"Bukalemun tiplerden olmadım" dyen Arınç, “Bir kısım siyasetçiler de şerrinden çekindikleri isimleri başını ağrıtacak endişesiyle kendi çevrelerinde tutuyorlar. Bunun örneklerini her zaman örmek mümkün. Her devrin adamı ve her devrin kalıbına girme becerisini gösteren omurgasızlardan korkmam. Yetersiz nitelikleri sebebiyle siyasette ve toplumun gönlünde yer edemeyen bazılarının ismim üzerinden polemik yaratarak birilerine veya bazı makamlara yaranma çabası, beni doğru bildiklerimi ifade etmekten alıkoymaz. Birileri tarafından maaşa bağlanan siyasetçi tiplerden olmadığım gibi kalemini ve kelamını para için satan bukalemun tiplerden de olmadım.” diye belirtti.

Arınç devamında, “CHP’nin oyları artıyor” sözlerine ilişkin “Bu tespitte AK Partililerin gocunmasını gerektirecek bir durum yoktur. Bu CHP’ye ait bir tespittir ve bunu CHP’liler pek tabi tartışabilir” dedi.