Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı parti kulislerini hareketlendirdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara göre CHP liderinin sözleri, “Artık herkes safını belli etsin” anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu, seçime kısa süre kala, gerek partiye gerek 6’lı masaya zarar verecek bir tavrı istemediğini net biçimde ortaya koymuş oluyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?” çıkışı CHP’yi hareketlendirdi. Partililer, sosyal medyada Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğraflarını “Yanınızdayım” etiketiyle paylaşırken ilk destek mesajlarının adları sık sık cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan gelmesi dikkat çekti.
İmamoğlu, “Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım” derken Yavaş “Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada, Kılıçdaroğlu’na destek için binlerce mesaj paylaşıldı. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara göre CHP liderinin sözleri, “Artık herkes safını belli etsin” anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu, seçime kısa süre kala, gerek partiye gerek 6’lı masaya zarar verecek bir tavrı istemediğini ortaya koymuş oluyor.
‘SAHADA OLMAYA DEVAM’
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından milletvekillerinin basına kapalı toplantısı yapıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda vekillerden saha çalışmalarına yaz aylarında olduğu gibi devam etmeleri istendi. Milletvekillerine Meclis’in işlevsizleştirilmesinin önüne geçecek önlemler almaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca kampın ilk gün oturumlarında bir kamuoyu araştırması sunumu da yapıldı. Burada milletvekillerine “toplumun sevgi dilini önemsediği, ayrıştırıcı bir dili kabul etmediği” aktarıldı.
Kılıçdaroğlu, yaptığı çağrısının görüntülerini sosyal medyada paylaşıp, “Halk düşmanları ile mücadele etmek isteyenleri yanıma çağırıyorum. Ne çeteler ne varlıkçılar ne tefeciler ne faizciler ne de borsa manipülatörleri, hiçbiri yanımda olmasın. Hatta mümkünse hepsi karşımda olsun. Ama siz olun. Siz olun ve hep beraber olsun” dedi.
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