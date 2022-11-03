AKP'li Başakşehir Belediyesi'nden milyarlık arsa satışı

03 Kasım 2022 Perşembe, 13:46

AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde çoğunluğunu kullanarak Büyükşehir Belediyesi'nin arsa satışlarını engellerken; AKP’li ilçe belediyeleri arsa satışlarına devam ediyor. Başakşehir Belediyesi, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde bulunan, tek parselden oluşan 64,5 bin metrekarelik arsayı, rekor bir fiyatla satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, 'arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemiyle' satışa çıkarılan arsa için 1 milyar 518 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Arsanın satışı için belirlenen geçici teminat ise 45 milyon 540 bin TL oldu.

Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre, 'kapalı teklif usulü' ile yapılacak olan ihalenin konusu olan işin niteliği şöyle belirtildi:

“Başakşehir Belediyesi'ne ait olan Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi'nde yer alan 64 bin 578,52 metrekare arsa alanlı 1423 ada 3 parsel üzerine yapılacak gayrimenkullerin ve idarece uygun görülecek gayrimenkul projelerinin her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesi ve Atatürk Olimpiyat Parkı 1. Etabı Uygulama İmar Planı içerisinde kalan camii, ortaokul, ilkokul ve iki adet aile sağlığı merkezi ihale konusu iş kapsamında bilabedel yapılacak olup toplam inşaat alanı ve teknik detayları teknik şartname içerisinde belirtilmiştir.”

"BELEDİYE BÜTÇESİ HAR VURULUP HARMAN SAVRULUYOR"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, söz konusu arsanın satılması için geçen mayıs ayında, Başakşehir Belediye Meclisi’nden yetki almıştı. Arsa satışı konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesiyle ilgili teklifin belediye meclisinde görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Belediye Meclis üyesi Beyzade Kayabaşı şunları söylemişti:

"Belediye bütçesi har vurulup harman savruluyor. Başakşehir’in geleceği ve yeşili satılıyor. Bütçenin yüzde 50'sine yakınını satarak karşılıyorsunuz. Fakat ne hikmetse, 'Batıyoruz galiba' diyeceğinize, 'satıyoruz' ve 'satacağız' demeye devam ediyorsunuz. Her yıl bütçenin yüzde 50’sini arsa satarak karşılayan Başkanlığın, sanki domates, biber üretiyormuş gibi ‘arsa üretip satıyoruz, bütçeye kaynak sağlıyoruz’ yalanı yıllardır sürdürülüyor. Sattığınız arsalar beton yığınına dönüşüyor.”

Aralarında söz konusu parselin de bulunduğu arsaların satılması konusunda Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na yetki verilmesi kararı oy çokluğuyla alınmıştı.