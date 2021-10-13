CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı: Torpilin resmi belgesi

13 Ekim 2021 Çarşamba, 12:26

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'lilerin yaptığı torpilin resmi belgesini paylaştı. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı raporda akademik kadro ilanlarının çoğunda tek bir kişiye işaret ettiği tespit edildi.

Sayıştay'a ait raporda "Denetimlerde bazı öğretim üyeliği kadrolarında yapılacak atamalar için ek koşul getirilirken objektiflik ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmediği, ilanların büyük çoğunluğunda belli bir kişiye işaret eden şartların istendiği ve bu sebeple de sadece birer kişinin başvurabildiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Daha önce söz konusu torpil iddialarına yönelik haberlere yetkililer, yalanlama açıklamaları yapmıştı.