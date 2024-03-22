AKP'li Belediye Başkan adayı Recep Karataş’a saldırı

Cumhur İttifakı’nın AKP Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 23:23
AKP'li Belediye Başkan adayı Recep Karataş’a saldırı
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Erzurum’un Horasan İlçe Belediye Başkan adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı.

2 GÖZALTI

Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AKP Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş’a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum.”


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