AKP'li isimden Miladi Takvim'e karşı çağrı
AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın danışmanı Muhammed Kılıç, Türkiye'nin Miladi Takvim'den çıkması çağrısı yaptı.
Ülke genelinde yurttaşlar 2022 yılına çeşitli kutlamalar yaparak girdi. AKP'li bir isim ise yeni yılın ilk günü Türkiye'nin Miladi Takvim'den çıkması önerisinde bulundu.
Aralık ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın danışmanı Muhammed Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26 Aralık 1925’te çıkarılan 698 sayılı kanunla resmi devlet takvimi olarak kabul ettiği Milâdî Takvim'den vazgeçmesini istedi.
Kılıç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Miladi takvimden vazgeçmek girdirildiğimiz Hıristiyan Batı dünyasının dümeninden çıkmamızın en kestirme yoludur" diye yazdı.
LOJMANI BOŞALTMADI
18 Aralık 2021'de hayatını kaybeden AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın danışmanlığını yapmış olan Muhammed Kılıç, bu göreve atanması sırasında gündem olan bir olayla da hatırlanıyor. İmran Kılıç'ın aynı zamanda kardeşi olan Muhammed Kılıç, imamlık kadrosunda bulunuyordu. Kılıç'ın danışman olarak atanmasına rağmen Kahramanmaraş’ta görev yaptığı caminin lojmanını boşaltmamış ve yerine atanan yeni imam ise kirada oturmak zorunda kalmıştı.
Kılıç ise konuyla ilgili “Ben hiç kimsenin arkasına sığınmıyorum. Kanuni hak ne ise odur, mahalle baskısıyla iş yapmam. Yanlışım varsa şikayet mekanizmaları açık, lojmanı boşaltmıyorum” açıklaması yapmıştı.
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