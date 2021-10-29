AKP'li Kabaktepe: 2053’e kadar oyumuz yüzde 35’in altına düşmüyor

29 Ekim 2021 Cuma, 11:44

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin oy oranına ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

Habertürk yazarı Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Kabaktepe, "İstanbul seçimleri yarın yapılacak olsa yine kaybeder misiniz?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“2 buçuk ay önce araştırma yaptırdık. Ekrem İmamoğlu’nun beğeni oranında 1 ila 5 puan aşağı doğru iniş var. “Denedik ama olmadı” düşüncesi yaygınlaşıyor. Bizim parti olarak oy oranımız yüzde 39; Cumhur ittifakı oyu ise yüzde 45-46 düzeyinde. Bu tablo bize 2023’ü kazandıracak diye düşünüyorum. Hatta projeksiyon yaptık, yurt genelinde 2053’e kadar AK Parti'nin oyu yüzde 35’in altına düşmüyor. Muhalefet dediği gibi seçimi kazanıp parlamenter sisteme geçse bile biz ya birinci partiyiz ya da bizsiz yapamazlar. Zaten Suriye Tezkeresi’ne ‘Hayır’ dedikleri için CHP tabanından bile bize oy gelecek”

'SAADET' İDDİASI

Kendisinin de Milli Görüş kökenli bir isim olduğu bilinen Kabaktepe, Oğuzhan Asiltürk'ün ölümü sonrası Saadet Partisi ile ittifak planının nasıl seyredeceğine ilişkin de şöyle dedi:

“Kurumsal düzeyde görüşmeler devam eder ama ittifaka dönüşür mü bilemiyorum. Oğuzhan Abi zamanında açılan kanallar devam edecektir. Zaten hiçbir parti katıldığı ittifaka tüm tabanını götüremez. İttifak kurmasak bile Saadet tabanından bize oy gelebilir” yanıtını alıyorum.



