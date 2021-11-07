AKP'li Kurtulmuş: Enflasyonun ve hayat pahalılığının halkımız üzerindeki olumsuz etkisini biliyoruz
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kayseri'de çeşitli programlara katıldıktan sonra ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AKP'li Kurtulmuş, Türkiye'de yaşanan gerçekleri en iyi bilen siyasi hareket olduklarını dile getirdi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kayseri'de katıldığı etkinlikten sonra açıklamalarda bulundu. Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'de ekonomik hayatta hiçbir sıkıntı yoktur, her şey güllük gülistanlıktır, halkımız hiçbir şekilde zorlanmamıştır" demediklerini belirtti.
Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Halkın arasındayız. Bazıları diyor ki 'halkın arasına gitmezler'. Türkiye'nin hangi köyüne gitmek istiyorlarsa gelsinler, halkın isteklerini hep beraber dinleyelim. Zor bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Bu sadece Türkiye'ye ait bir zorluk değil, küresel ekonomideki zorlukların da bütün dünyayı etkisi altına aldığı yeni bir dönemin olgusudur. Bu süre içinde Türkiye pandeminin başından itibaren aldığı ve sürekli güncellediği kararlar sayesinde ekonomimizde geri gidişi asla mümkün kılmamıştır. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 21,7 büyüyerek, dünya ekonomisinde ikinci büyük gelişmeye sahip olmuştur. Öyle görünüyor ki 2021 yıl sonu itibarıyla yüzde 9-10 civarında bir büyümeyi yakalayacaktır. İnşallah salgın şartları bittikten sonra Türkiye'nin yakalamış olduğu bu büyümenin, yükselme trendiyle çok daha ileriye gideceğine, yeni fırsat kapılarını açacağına, çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağına yürekten inanıyoruz."
"FARKINDAYIZ"
Kurtulmuş, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye’deki yaşanan gerçekleri en iyi bilen siyasi hareket olarak vatandaşlarımızın çektiği zorlukların farkındayız. Ve bunların üstesinden gelinmesi için biz şu anda konuşurken çok sayıda arkadaşımız bakanlıklar bünyesinde nasıl olur damilletin alım gücünü yükseltiriz diye çalışmalar yapıyorlar. Enflasyonu, hayat pahalılığını biliyoruz. Milletimiz “Bunu çözebilecek parti sizsiniz” diyor. İnşallah ekonomik sorunları çözmek için gayret ediyoruz. Türkiye bu sene yüzde 9 büyüdü. Bu mu iyidir yoksa Türkiye'nin eksi büyümesi mi iyidir? Bu büyüme inşallah kısa bir sürede vatandaşımıza olumlu yansıyacak.
"HERKESİN TATMİN OLDUĞU..."
Kimi kesimlerin, "Türkiye'nin ihracatının artmasından bize ne, ekonomik büyümesinin halka ne faydası var?" dediklerini anımsatan Kurtulmuş, bunu söyleyenlerin ekonomiden anlamadıklarını ifade etti.
Kurtulmuş, asgari ücretin artırılması konusunda çalışmaların başladığını ifade ederek "Herkesin tatmin olduğu bir asgari ücretin belirlenmesi mümkün olacak" dedi.
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