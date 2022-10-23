AKP'li Mahir Ünal'ın Harf Devrimi düşmanlığına Mehmet Ali Çelebi sessiz!

23 Ekim 2022 Pazar, 09:22

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın katıldığı bir konferansta Cumhuriyeti ve Harf Devrimi’ni hedef alan sözlerinin ardından, AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin siyasetteki yeni yol arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşması yeniden akıllara geldi.

AKP'li Ünal, büyük tepki yaratan sözkonusu konuşmasında "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz sadece konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Çelebi ise bu hafta rozetini bizzat Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılarak AKP'ye katıldığı grup toplantısında, kararının gerekçesini açıklarken "Atatürk'ün askeri" olduğunu vurgulayarak şöyle demişti:

"Temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir. Mavi Vatan'dan Libya'ya, Suriye'den Irak'a, Azerbaycan'a, Yunanistan'a tüm bu cephelerde mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. İşte bu nedenle ben de bir Atatürk askeri, Kuvay-ı Milliye neferi olarak Türkiye yüzyılın mücadelesinde yanınızdayım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden onur duyduğumuz Türk milletinin varoluş gayesine hizmet, Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığına sonuna kadar destektir."

Daha önce de Atatürk'e ve Cumhuriyet ilkelerine bağlılık vurgusu yaptığı konuşmalarıyla hatırlanan AKP'li Çelebi'nin Ünal'ın bu sözleri karşısında sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.