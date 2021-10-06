AKP'li Mustafa Şen açıkladı: 'Gayri nizami harp' eğitimi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, muhalefetin partilerinin üzerine "gayri nizami harp" usulleriyle geldiğini öne sürüp bunu püskürteceklerini söyledi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Partisinin büyük bir teşkilatı olduğunu, girdiği her seçimi kazandığını, zaferden zafere koştuğunu ve girdiği ilk seçimden beri iktidarda bulunduğunu" söyleyen Şen, Türkiye'ye sessiz devrimler yaşattıklarını öne sürerek "Bu sessiz devrimler çağı, icraatlar üzerinden yeni bir dille, yeniden ve yeniden teşkilatlarımızın her kademesindeki arkadaşlarımıza aktarılacak. Onlar da üyelerimize, tüm vatandaşlarımıza ve seçmenlerimize aktaracaklar." şeklinde konuştu.
Şen, "gayri nizami harp" şeklinde iktidarın üzerine gelindiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bunu maalesef muhalefet yapıyor. İç ve dış bir kısım mihraklarla ortak çalışmalar, ortak usullerle ve yöntemlerle siyaset dedikleri, muhalefet dedikleri, medya dedikleri, iletişim dedikleri ve siyasal iletişim dedikleri ve sosyal medya dedikleri ama aslında gayri nizami harp usulleriyle yöntemleriyle entegre edilmiş bir kısım hilelerle iktidarın üzerine geliniyor. Bütün bunların hepsinin ne olduğu tek tek görülecek. Nasıl püskürtüleceğini de beraberce eğitimlerimizde aktaracağız."
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Ünlü futbolcunun eşi hayatını kaybetti!
- AKP'nin anketlerini açıkladı
- Rüşvet aldığı iddia edilen daire başkanı hakkında karar
- 'Bölücü kebapçı' sözlerine CHP'den yanıt
- TÜGVA’dan alındı İBB’ye devredildi
- Badeci şeyh Işık hakkında yeni karar
- İşte Saray'ın BAE'ye Peker teklifleri
- Ünlü sanatçı yaşamını yitirdi
- Boğaziçilileri 'terörist' ilan etti