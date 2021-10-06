AKP'li Mustafa Şen açıkladı: 'Gayri nizami harp' eğitimi

06 Ekim 2021 Çarşamba, 12:29

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Partisinin büyük bir teşkilatı olduğunu, girdiği her seçimi kazandığını, zaferden zafere koştuğunu ve girdiği ilk seçimden beri iktidarda bulunduğunu" söyleyen Şen, Türkiye'ye sessiz devrimler yaşattıklarını öne sürerek "Bu sessiz devrimler çağı, icraatlar üzerinden yeni bir dille, yeniden ve yeniden teşkilatlarımızın her kademesindeki arkadaşlarımıza aktarılacak. Onlar da üyelerimize, tüm vatandaşlarımıza ve seçmenlerimize aktaracaklar." şeklinde konuştu.

Şen, "gayri nizami harp" şeklinde iktidarın üzerine gelindiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunu maalesef muhalefet yapıyor. İç ve dış bir kısım mihraklarla ortak çalışmalar, ortak usullerle ve yöntemlerle siyaset dedikleri, muhalefet dedikleri, medya dedikleri, iletişim dedikleri ve siyasal iletişim dedikleri ve sosyal medya dedikleri ama aslında gayri nizami harp usulleriyle yöntemleriyle entegre edilmiş bir kısım hilelerle iktidarın üzerine geliniyor. Bütün bunların hepsinin ne olduğu tek tek görülecek. Nasıl püskürtüleceğini de beraberce eğitimlerimizde aktaracağız."