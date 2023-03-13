AKP'li Ömer Çelik'ten ittifak açıklaması: Temas trafiğine devam
AKParti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yaklaşa seçimle ilgili yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin "Cumhur İttifakı'nın büyümesiyle ilgili temas trafiği devam ediyor" dedi. Çelik ayrıca HÜDA PAR'a destek açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.
AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde ittifak çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;
"Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor. BBP zaten ittifakın bir parçası ve yeniden güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. İstişareler devam ediyor.
Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası peşindeyken buradaki yegane gündem şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması. Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor. Biz seçim gündeminin bir an önce Türkiye'nin gündeminden çıkması için çalışıyoruz.
Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret oldu. Onlar da yetkili kurullarda değerlendirme yapılacağını belirttiler. Görüşmeler gayet müspet bir şekilde devam ediyor. Ayrıca HÜDA PAR'a destek açıklamalarından dolayı da teşekkür ediyoruz."
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