AKP’li Şamil Tayyar’dan Erdoğan’a tepki

Yayınlanma: 12.10.2023 - 08:58

Güncelleme: 12.10.2023 - 08:58

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Fakat yapılacak ödeme çalışan emeklileri kapsamayacak. AKP’nin eski MYKY üyesi ve milletvekili Şamil Tayyar da söz konusu karara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden sokakta yaşadığı bir anıyı anlatan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’da az önce bir zincir marketten alışveriş yaparken 3 emekli yolumu kesti. İhtiyaçları olduğu için çalışıyorlarmış aynı zamanda. Sürekli alışveriş yaptığım bir mekan olduğu için emeklileri tanıyorum, daha önce AK Parti’ye oy vermişlerdi.

“SOKAKTAKİ ÖFKEYİ DUYURAYIM”

5 bin lira yardımın sadece çalışmayan emeklilere verilmesine öfkelilerdi. ‘Bizi neden yok saydınız?’ diye sordular. Toplamda sayıları ne kadar bilmiyorum. 12.5 milyon emeklinin yardımdan yararlanacağı açıklandığına göre kapsam dışı emekli sayısı 3 milyon civarında olabilir. Sokaktaki öfkeyi duyurayım istedim, bilginize.

“ADİL OLMAK GEREKİR”

Bu yardıma ihtiyaç mevzu, ayrı bir tartışma konusu. Madem böyle bir karar alındı, adil olmak gerekir. Ayda 40 bin lira emekli maaşı alan biri ek iş yapmıyorsa bu yardımdan yararlanacak, 7.500 lira emekli maaşı alan biri aynı miktarda gelir elde ettiği bir ek iş yapıyorsa yardım kapsamı dışı. Kaldı ki hayat pahalılığı onların suçu değil.”