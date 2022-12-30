AKP'li Türel Ağyol'un paylaşımına ihraç istemi

30 Aralık 2022 Cuma, 17:41

Tuzla Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Türel Ağyol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesinden paylaşılan fotoğrafa "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz" şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.

Yaptığı paylaşım ile büyük tepki toplayan İstanbul Tuzla Belediyesi’nin AKP'li Ağyol hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Halk TV'nin haberine göre, AKP'li üye ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ağyol, CHP Fotoğraf Servisi’nin tweetine “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz” yazmıştı. İYİ Parti ve CHP'liler, Ağyol'un paylaşımına tepki için Tuzla Belediyesi önünde protesto düzenlemişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ağyol Facebook hesabından İYİ Parti lideri Akşener'e hitaben bir özür yayınladı. “Bu üzücü paylaşımımdan dolayı sayın Meral Akşener başta olmak üzere herkesten özür dilerim” diyen Ağyol, yazdığı yoruma ilişkin ise ironi yaptığını ve aklından geçmeyecek benzetmeler yapıldığını ifade etmişti.