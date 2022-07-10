AKP'liler DEVA Partisi’nin miting fotoğrafını kullandı

AKP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı, DEVA Partisi'nin Gaziantep mitinginde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 09:31
AKP'liler DEVA Partisi’nin miting fotoğrafını kullandı
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Şehitkamil AKP İlçe Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gaziantep belediyelerimizin elinin değdiği her yer güzel. Gazi şehrimiz günden güne daha çok büyüyen ve daha çok güzelleşen şehir” yorumu yapıldı.

Sözcü'nün Ahmet Kaya'nın haberine göre, paylaşıma ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde yapılan köprülü kavşakların fotoğraflarının yanı sıra, DEVA Partisi'nin 20 Mayıs'ta İstasyon Meydanı'nda yaptığı mitinginde çekilmiş bir fotoğraf da kullanıldı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Bunun üzerine çok sayıda DEVA partili kişi paylaşımın altına eleştiren yorumlar yaptı.

DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul ise AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın paylaşımına, “AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı GaziantepYaptı etiketine partimizin Gaziantep mitingine ait görüntüleri kullanmış. Kalabalık miting görüntülerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. İhtiyacınız olan diğer fotoğraflar için Gaziantep DEVA hesabını takibe alın” yorumu yaptı.

Yanlışlık yapılarak DEVA Partisi mitinginin kullanıldığı düşünülen paylaşım daha sonra  AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı tarafından silindi.


AKP gaziantep Deva Partisi
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