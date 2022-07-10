AKP'liler DEVA Partisi’nin miting fotoğrafını kullandı
AKP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı, DEVA Partisi'nin Gaziantep mitinginde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.
Şehitkamil AKP İlçe Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gaziantep belediyelerimizin elinin değdiği her yer güzel. Gazi şehrimiz günden güne daha çok büyüyen ve daha çok güzelleşen şehir” yorumu yapıldı.
Sözcü'nün Ahmet Kaya'nın haberine göre, paylaşıma ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde yapılan köprülü kavşakların fotoğraflarının yanı sıra, DEVA Partisi'nin 20 Mayıs'ta İstasyon Meydanı'nda yaptığı mitinginde çekilmiş bir fotoğraf da kullanıldı.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Bunun üzerine çok sayıda DEVA partili kişi paylaşımın altına eleştiren yorumlar yaptı.
DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul ise AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın paylaşımına, “AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı GaziantepYaptı etiketine partimizin Gaziantep mitingine ait görüntüleri kullanmış. Kalabalık miting görüntülerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. İhtiyacınız olan diğer fotoğraflar için Gaziantep DEVA hesabını takibe alın” yorumu yaptı.
Yanlışlık yapılarak DEVA Partisi mitinginin kullanıldığı düşünülen paylaşım daha sonra AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı tarafından silindi.
Video Haberler
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de deprem
- Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
- Takım patronundan İtalyan medyasına tepki!
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- Hedef gösterdi, maskesi düştü
- '2002'deki oy seviyesinin altına indi'
- 'Biz bu değiliz'
- AKP'nin bayram hediyesi
- TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü
- Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk