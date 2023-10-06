AKP'nin yeni anayasa takvimi belli oldu: '400 vekil' hesabı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’nın hazırlayacağı yeni anayasa için “mevcut anayasayı uygulamayanların yeni anayasa yapamayacağını” belirterek kapıları kapatsa da AKP’de “ortak mutabakat” için yeni anayasa takvimi hazır. AKP, yeni anayasa ile ilgili görüşmelerde önceliği TBMM’de grubu bulunan altı siyasi partiye verirken, CHP’ye yönelik “Kurultayda ya değişim olursa” şerhini düşüyor. AKP kanadı, 4 ve 5 Kasım’da yapılacak CHP kurultayında “değişimin olup olmayacağını” hesaplıyor. Yeni anayasa için “400 vekil” hesabı yapan AKP, muhalefetin desteğini arayacak.

(Kemal Kılıçdaroğlu)

SICAK BAKMIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, “Erdoğan, gerçek anlamda demokratik, gerçek anlamda bir sivil anayasa falan istemiyor. Onun kafasında başka şeyler var” diyerek ve “mevcut anayasaya uymayanların yeni anayasa yapamayacağını” belirterek Cumhur İttifakı’nca hazırlanacak bir anayasa için kapıları kapatmıştı.

(Ahmet Davutoğlu)

KISMİ KOŞULLAR

Ancak CHP listelerinden parlamentoya giren ve Saadet Partisi çatısı altında grup kuran Saadet Partisi ile Gelecek Partisi yeni anayasa ile ilgili kapıyı “araladı”. Davutoğlu, Saadet Partisi çatısı altında TBMM’de kurulan grup sonrası yaptığı ilk grup toplantısında, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya var mısınız? Demokrasiyi ayaklar altına alan kurduğunuz sistemi tartışmaya var mısınız? Yoksunuz” sözleriyle yeni anayasa ile ilgili “kısmi şartlarını” da açıklamış oldu.

(Temel Karamollaoğlu)

KAPI ARALANDI

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise “yeni anayasanın öncelikli olup olmadığının Erdoğan’ın kendisine sorması gerektiğini” söyledi. İki partiden “kapının aralandığı” mesajını alan AKP ise CHP’den de “bir aralık” bekliyor.

‘GELİN UZLAŞALIM’ DENİLECEK

AKP, başta CHP olmak üzere TBMM’de grubu bulunan altı siyasi parti ile görüşmelerde “Gelin, yeni anayasa için uzlaşalım. Görüş ve önerilerinizle bize destek verin” politikasını da güdecek. Bunun için de AKP ve MHP heyetinin diğer siyasi partiler ile görüşmelerinde “Ortak paydada buluşmak mümkün. Diyalog zemini her zaman açık” mesajını verecek.

Muhalefet partilerinden “ortak uzlaşı çağrısına hayır yanıtının gelmesi” halinde ise Cumhur İttifakı kanadı, kamuoyuna “Samimi bir çağrıda bulunduk. Diyalog zeminimiz açık, gelin katkı sağlayalım dedik ancak muhalefet sivil anayasa için kapıları kapattı” söylemini kullanacak.