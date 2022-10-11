AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den tepkilere yanıt: 'Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağım'

11 Ekim 2022 Salı, 15:28

Cumhuriyet Halk Partisi'n'den istifası sonrası önce Memleket Partisi'ne geçen, son olarak oradan da istifa ederek AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepki mesajlarının ardından bir paylaşımda bulundu.

"BUNU TEYİT ETMEZSENİZ..."

"FETÖ kumpaslarında kader arkadaşlığı yaptığım komutanlarıma, kardeşlerime, sevdiklerini kaybetmiş ailelerimize sesleniyorum" diyen Çelebi, "Başımın tacısınız. Söylediklerimde, hassasiyetlerimde haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz siz istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin paylaşımı şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile resmen AKP’ye geçtiğini duyurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi, “Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” demişti.

"ATATÜRK'ÜN ASKERİ OLARAK..."

Çelebi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, -FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, -Milli konuları (Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir."

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir."