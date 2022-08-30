Ali Babacan: 'Müsait bir yerde onları indireceğiz'
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nevşehir’de yaptığı esnaf ziyaretinde “Tayyip Erdoğan küçük ortağıyla tuzak yapmaya çalışıyor ama biz o tuzakları yemeyeceğiz” demesi üzerine Babacan, “O dönem bitiyor. Müsait bir yerde onları indireceğiz, devam edeceğiz” karşılığını verdi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Nevşehir’de esnafla ve yurttaşlarla bir araya geldi. Babacan’ın Nevşehir’deki temaslarına ilişkin bir video, DEVA Partisi tarafından bugün basınla paylaşıldı.
Videodaki görüntülere göre Babacan, bir yurttaşla sohbeti sırasında Altılı Masa çalışmalarına ilişkin, “Anayasayı bir parti kendi başına değiştirecek sayıyı bulamıyor hiçbir zaman. Siyasi tarihimizde hiç olmamış. Anayasa değişikliği illa uzlaşma gerektiriyor. Biz o uzlaşmayı seçimden önce oluşturduk ki seçimden sonra memleket vakit kaybetmesin” dedi.
Yurttaş da Babacan’a, “Tayyip Erdoğan küçük ortağıyla tuzak yapmaya çalışıyor ama biz o tuzakları yemeyeceğiz” diye karşılık verdi. Babacan ise “O dönem bitiyor. Müsait bir yerde onları indireceğiz, devam edeceğiz” diye konuştu.
KPSS’yi kazandığı halde ataması yapılmayan bir öğretmen adayının annesi de Babacan’a, “Oğlum öğretmen, evde oturuyorlar hepsi de. Atanamayan öğretmenler için sizden rica ediyorum, kurtarın bizi, emekleri boşuna gitmesin çocuklarımızın. Yardım edin” dedi.
Babacan da kadına, “Hepsinin farkındayız. KPSS’de kazanıyorlar ama mülakatta eleniyorlar. Onun da farkındayız. Biz mülakatı kaldıracağız, yazılı sınav neyse o” cevabını verdi.
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