Ali Babacan SMS atmaya devam edecek mi?
31 Mart yerel seçimleri öncesi yurttaşlara sık sık attığı kısa mesajlar ile gündeme gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yayımladığı bir video ile kampanyasına devam edeceğini duyurdu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sosyal medya hesabından eşi ile video yayımladı.
Son günlerde yurttaşlara attığı kısa mesajlar ile gündem olan Babacan, mesajlara devam edeceğini açıkladı.
"RAHATSIZLIK VERDİYSE..."
DEVA Partisi'nin ana akım medya ambargosuna maruz kaldığını belirten Ali Babacan, "Bu mesajlar seçimden sonra da gelmeye devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı. Babacan şu ifadeleri kullandı:
"Sitem edenler var, espirili mesajlar var. Medyanın büyük bir bölümü bize yer vermiyor. Biz de mütevazı bütçeyle çevre dostu kampanya ile seçime gittik. Bu mesajlar ile seçimlerden sonra da kampanyamızı başlatıyoruz. Mesajlarım rahatsızlık verdiyse kusura bakmayın."
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