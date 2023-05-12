Ali Babacan'dan AKP seçmenine özel video: 'Ülke dibi gördü, gerçek durum ne kadar kötü onu bile göremiyoruz'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:36

Güncelleme: 12.05.2023 - 12:37

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Mayıs 2023 seçimine 2 gün kala sosyal medya hesabı Twitter'dan AKP seçmenine seslendiği bir video paylaştı.

AKP seçmenine “Sizin sağduyunuza, muhakemenize, aileniz ve ülkeniz için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Gelin sandıkta sessiz devrimi gerçekleştirelim” diyen Babacan'ın açıklamaları şu şekilde:

AKP'LİLER BÜYÜK BİR İKİLEM YAŞIYOR

''Bugün özellikle sizlere seslenmek istedim. AKP'nin kuruluşundan beri tanıdığınız bir kardeşiniz olarak bu çok önemli seçimin arifesinde beni bir kez daha dinlemenizi rica ediyorum. Hepimiz görüyoruz, bu iktidarı destekleyen, torpille, kolay parayla zenginleşmiş bir kesim var var ülkemizde. Geri kalan AKP'liler namuslu, çalışkan insanlardır. Bu kardeşlerimizin bir kısmı büyük bir ikilem yaşıyor, görüyorum. Bir yanda uzun yıllardır destekledikleri, onlara vaktiyle güzel günler yaşatmış bir iktidar dönemi var, öbür tarafta savunduğu değerlerden vazgeçmiş bir iktidar dönemi var. "Geçmişteki Erdoğan'ın hatrına bugünkü Erdoğan'a bir kez daha oy versem mi vermesem mi" diye kararsız kalan çok insan var görüyorum.''

ERDOĞAN ARTIK KEÇİÖREN'DEKİ O MÜTEVAZİ EVDE OTURAN KİŞİ Mİ?

''Çok kişi soruyor, "Neden CHP'yle ittifak yaptın, neden Kılıçdaroğlu'na destek veriyorsun" diye. Ben sizin desteğinizle genç yaşımda, daha 35'imde bakan oldum. Siz, gördünüz, tanık oldunuz, beni en iyi siz bilirsiniz. Ben bildiğiniz Ali'yim. Harama bulaşmayan, sizin hakkınızı gözü gibi koruyan... Ben sadece ceketimle çalışmaya başladığım odamdan yine ceketimi aldım çıktım. Tek bir yolsuzluğa bulaşmadığımı da en iyi siz gördünüz. Artık orada değilim, gençliğimi verdiğim, kurucusu olduğum partimden ayrıldım. Çünkü orası artık benim genç yaşımda kurucusu olduğum parti değil. Erdoğan, Keçiören'deki o mütevazi evde oturan kişi mi? Yolsuzluklar aldı gitti, görüyorsunuz. Bunu eli vicdanında her AKP seçmeni görüyor aslında. Ancak gözünüzün gördüğünü size unutturmak için iktidar bütün imkanlarını alabildiğince kullanıyor. Dört bir yanınızı açıkça yalan söyleyerek kuşatıyorlar.''

HEPİNİZ FARKINDASINIZ

''Sabah akşam kutsal dinimizi dillerine alet edenler nasıl oluyor da böyle yalan söylüyorlar. Onlar adına ben utanıyorum. Siyaset yapmak için insanlıktan çıkılmaz. Biliyorum, bu mesajım birçok AKP seçmenine ulaşmayacak. Çünkü onlar geçim derdiyle gün boyu çalışıp didinen vatandaşlarımız. Duydukları haberlerin doğruluğunu, yanlışlığını araştıracak halleri olmuyor. Biz de onlara ulaşmakta zorlanıyoruz. Ama bir de gerçek bilgiye ulaşma imkanı olan kardeşlerimiz var. Sizler beni duyun. İçiniz rahat değil biliyorum. Siz de gece yatınca 'Önümüzdeki 5 yıl bu kafayla bu ekonomi nasıl gider?' diye düşünüyorsunuz. Allah'ın bildiğini birbirimizden saklamaya lüzum yok. Hepiniz farkındasınız, bugünkü iktidar ülkeyi yönetme kabiliyetini yitirdi.''

KAYBETME KORKUSUYLA HER GÜN HIRÇINLAŞIYOR

''Tek imzayla ülkeyi yönetmeye başladığı 2018'den beri ülke dibi gördü. Gerçek durum ne kadar kötü onu bile göremiyoruz. Rakamlarla oynuyorlar. Herkesin gördüğü yüksek enflasyonu daha düşükmüş gibi gösteriyorlar. Kendisi bana 'Bebecan' diyor ama eski günlerin başarılarının yanından bile geçemiyor. Her seçim grafik gösterirdi, bu seçim elinde tek bir grafik bile yok. Seçimi kaybetme korkusuyla her geçen gün hırçınlaşıyor. "Teröristlerle berabersiniz" diye iftira atıyor. "Kazandıklarınızı kaybedersiniz" diye tehdit ediyor.''

BEN BİLDİĞİNİZ ALİ'YİM

''Sevgili kardeşlerim, unutmayın bu seçimde tekrar Erdoğan'ı desteklerseniz kendisinin geldiği bugünkü durumu onayladığınız ve bunun devamını istediğiniz anlamına gelecek. Her şey daha kötü hale gelecek. Sizi korkutanı değil, çok daha güzel günler vadedeni seçin. Öfkeyi değil, sevgiyi seçin. Tek aklı değil, ortak aklı seçin. Bunun için harıl harıl çalışan dürüst ve ehil kadroları seçin. Size hem güçlü hem güvenli hem de huzurlu bir Türkiye vadeden Millet İttifakı'nı seçin. Sizin temiz inançlarınızı istismar edenlerle bir olmayın, onlara itibar etmeyin. Sizin sağduyunuza, muhakemenize, aileniz ve ülkeniz için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Bizler yarının Türkiye'sinde sizin sesiniz olmak için yola çıktık. Pazartesi İnşallah yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız, bize güç verin. Ben bildiğiniz Ali'yim. Yıllarca Hazine'nin başında durup tek kuruş harama, haksızlığa bulaşmayan Ali'yim. Size söz veriyorum, yine emanetinize sonuna kadar sahip çıkacağım. Tıpkı 21 yıl önceki gibi, gelin bir kere daha yine beraberce, sizlerle el ele, hak için, adalet için sandıkta sessiz devrimi gerçekleştirelim.''