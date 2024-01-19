Ali Babacan'dan Bahçeli'ye: Küçük ortak yeni krizler çıkarma peşinde

Yayınlanma: 19.01.2024 - 14:14

Güncelleme: 19.01.2024 - 14:34

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Bursa Büyükşehir ve 5 ilçe belediye başkan adayını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Zeki Kahraman ile ilçe belediye başkan adayları ve İl Başkanı Tayfun Öztürk katıldı.

Konuşmasına 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini hatırlatarak başlayan Babacan, “Çok çalıştık, çok çabaladık, fakat vatandaşlarımızın ancak yüzde 48’ini ikna edebildik. Sonuçta, seçimlerden bu yana memleketin halini görüyorsunuz. Farkındayız, geçinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Farkındayız, emeklilerimize verilen üç kuruş zam müjde diye sunuluyor. Farkındayız. Gençlerimiz iş bulamıyor, ev araba alma imkanları yok. Esnafımız borç içinde, çiftçimiz borç içinde. Hepsinin farkındayız. En önemlisiyse, ülke olarak topyekun hayal kırıklığı içindeyiz, bunun da farkındayız” dedi.

"ÜLKEMİZ EN İYİSİNİ, EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR"

Türkiye’nin ilk uzay yolculuğuna da değinen Ali Babacan, “Gece, 00.49’da, ilk uzay yolcumuzu göklere gönderdik. Biz de geceleyin otelin salonunda canlı izledik. Alper Gezeravcı, bir hayali gerçekleştirdi, ülkemizin uzaya gönderdiği ilk insan oldu. ‘Büyüyünce astronot olacağım’ diyen çocuklardan biri hayaline ulaştı. Ne mutlu bize. Gençlerin daha fazla hayal kurmasına, çocukların ufkunun genişlemesi için bir fazla tuğla koyan herkese teşekkür ediyorum. Fakat bu bize yetmemeli. Ülkemiz en iyisini, en güzelini hak ediyor” dedi.

"KURTULUŞ, ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYULMASINDAN GEÇİYOR"

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren Babacan, şunları söyledi:

“Mutlak açlık yeniden ülkemizin dört bir yanını sardı. Çeteler, mafyalar yeniden ülkemizin üst düzeylerinde ağırlanır oldu. Hukuk sistemimiz rüşvet çarklarına sıkışmış durumda. Her alanda ama her alanda krizler içindeyiz. Tüm bunlar ülkemizin nefes borusunu tıkarken, küçük ortağın başka planları var. O hala yeni yeni krizler çıkarma peşinde. Emekliler geçinmemiş, öğrenciler okulu bırakmış, aileler kira ödeyememiş onun umurunda değil. Biz, hukuk düzelmeden ekonomi düzelmez diyoruz. Küçük ortak kürsüye çıkıyor, Anayasa Mahkemesi’ni kapatmakla tehdit ediyor. Şimdi, bir saniye onun gücü Anayasa Mahkemesi’ni kapatmaya zaten yetmez. Ama bağırmayı, çağırmayı seviyor. Arkadaşlar, Alper kardeşimiz uzayda. Küçük ortak mahkemeyle kavga ediyor. Anlamıyor. Bu ülke düzlüğe Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasıyla çıkmaz. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmasıyla çıkar. Bu ülke düzlüğe kürsüden edilen hakaretlerle, tehditlerle, bağırış çağırışla çıkmaz. Akılla, bilimle çıkar. Bu ülke düzlüğe istemediğim kurumu kapatayım, istemediğim kişiyi susturayım diyerek çıkmaz. Demokrasiyle çıkar. Tüm bu yaşanan krizlerden kurtuluş, adaletten geçiyor, haktan geçiyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasından geçiyor.”

"İKTİDARIN BELEDİYECİLİĞİ SINIFTA KALMIŞTIR"

Partisinin 31 Mart seçimlerine kendi adıyla, kendi logosuyla, kendi adaylarıyla gireceğini söyleyen Babacan, Bursa’nın 17 ilçesinde de aday çıkaracaklarını belirtti. Babacan, “1 büyükşehir, 5 ilçe adayımızı açıkladık. Yarısı erkek yarısı kadın. Kalan 12 ilçede de aday çıkaracağız” ifadelerini kullandı.