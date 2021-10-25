Ali İhsan Yavuz'dan Erdoğan'ın adaylığına dair 'açıklama'
AKP'li Ali İhsan Yavuz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adaylığı için erken seçime gerek olmadığını savunarak "Size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilkgili yapılan tartışmalara yanıt verdi.
Partisinin Düzce İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’nde konuşan Yavuz, burada yaptığı konuşmada AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde “bal gibi aday olabileceğini” savundu.
Erdoğan’ın adaylığına ve yeniden seçileceğine dair şüphe olmadığını iddia eden Yavuz, “Fakat bu tartışmayı yapacağız, unutmayın” dedi.
Yavuz şöyle konuştu:
“CHP kafası. Diyorlar ki, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde aday olamaz, erken seçim olmazsa.’ Bazı arkadaşlarımız da diyor ki ‘Olsun, birkaç gün erken seçim yaparız’. Alakası yok arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan, bal gibi aday olur ve bugünkü anket sonuçlarına ve sokağın sesine baktığımız zaman yeniden Cumhurbaşkanı olur. Ben size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim. Merak etmeyin, zerre şüphe yok. Fakat bu tartışmayı yapacağız, unutmayın. Haziran 2023’te seçime gidiyoruz. Erken seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan. Ondan da şüphe yok.”
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