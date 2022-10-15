Ali Mahir Başarır'dan 12 kişi hakkında soruşturma başlatılmasına tepki: Bu yasayı yırtıp atacağız
Bartın'da patlama olan madenle ilgili Sayıştay raporunu hatırlatan CHP'li Başarır 'sansür yasası'na dikkat çekerek "Raporu paylaştık, yalanladılar paylaşanların suç işlediğini söylediler. Bu yasa böyle bir şey" dedi. Başarır, Bartın'daki maden faciasına ilişkin sosyal medyada 'provokatif paylaşımlarda bulunduğu' iddiasıyla 12 kişi hakkında soruşturma başlatılmasına da tepki gösterdi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün Edirne 8’inci Kitap Günleri’nde, “Beşli Çete" isimli kitabının imza günü ve söyleşisine katıldı.
Başarır, Bartın'daki maden faciasına ilişkin paylaşılan Sayıştay raporunun ardından 'provokatif paylaşımlarda bulunduğu' iddiasıyla 12 kişi hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.
Söz konusu soruşturmaların Sansür Yasası olarak bilinen Dezenformasyın Yasası'ndan kaynaklandığını hatırlatan Başarır, "Bu yasada bugün bir olay oldu, vahim bir olay. Bir Sayıştay raporunu paylaştık Bartın’la ilgili, o göçükle ilgili. Sayıştay’ın uyarısını paylaştık, hemen yalanladılar ve bunu paylaşanların suç işlediğini söylediler. İşte bu yasa böyle bir şey. Ben yaklaşık 5 yıldır milletvekilim, bir gazetecinin olmayan bir şeyi yazdığını görmedim" ifadelerini kullandı.
Etkinlik öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasıyla ilgili "Ülkemiz için zor bir günde Edirne’ye geldik. Ülkemize, Bartın’a, ailelerine başsağlığı diliyorum. Üzgünüz" dedi.
"ASLINDA 2 HAFTA ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERDİK"
TBMM’de kabul edilen, iktidarın "dezenformasyonla mücadele", muhalefetin "sansür" yasası olarak nitelendirdiği kanuna değinen Ali Mahir Başarır, "Aslında 2 hafta son 72 saatte bir özgürlük mücadelesi verdik, muhalefet olarak. Bunu hepimiz için 85 milyon için gazeteciler için milletvekilleri için il örgütlerimiz için siyasetle uğraşan herkes için bu mücadeleyi verdik. Yasa Meclis'ten maalesef geçti. Umarım Anayasa Mahkemesi bunu iptal eder" diye konuştu.
"İNSANLARIN AĞZINA SİYAH BANT TAKIYORLAR"
"Bir anlamda siyah bir bant takıyor insanların ağzına" diyen Başarır, "Bu yasada bugün bir olay oldu, vahim bir olay. Bir Sayıştay raporunu paylaştık Bartın’la ilgili, o göçükle ilgili. Sayıştay’ın uyarısını paylaştık, hemen yalanladılar ve bunu paylaşanların suç işlediğini söylediler. İşte bu yasa böyle bir şey. Ben yaklaşık 5 yıldır milletvekilim, bir gazetecinin olmayan bir şeyi yazdığını görmedim" ifadelerini kullandı.
"İLK İŞİMİZ BU YASAYI YIRTIP ATMAK"
İktidar olması halinde bu yasayı kaldıracaklarını belirten Başarır, şunları söyledi:
- Ama maalesef ki bu ülkede bu gerçekleri konuşan, ülke sorunlarını konuşan siyasetçi, gazeteciyi susturmak istiyorlar. Ne yazık ki sarayın karşına geçip Ahmet Hakan işte köşeden yazıyor. ‘Alt yazıdan geçirme, efendim’ diye telkinde bulunuyor. Ama bu Ahmet Hakan diyor ki, ‘Sokak röportajlarını kaldıralım.' Bu ülkenin bir gazetecisi bunu söylüyor. İşte o yüzden insanlar korkmasın. Edirneliler korkmasın. Niye korkmasın, seçime 8 ay var. Bugün soruşturma açılsa duruşma günü hazirana kadar gelmez. Hazirandan sonra biz olacağımıza göre bu yasa da olmayacak. İlk işimiz bu yasayı yırtıp atıp ortadan kaldıracağız.
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