Ali Mahir Başarır'dan 12 kişi hakkında soruşturma başlatılmasına tepki: Bu yasayı yırtıp atacağız

15 Ekim 2022 Cumartesi, 23:55

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün Edirne 8’inci Kitap Günleri’nde, “Beşli Çete" isimli kitabının imza günü ve söyleşisine katıldı.

Başarır, Bartın'daki maden faciasına ilişkin paylaşılan Sayıştay raporunun ardından 'provokatif paylaşımlarda bulunduğu' iddiasıyla 12 kişi hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Söz konusu soruşturmaların Sansür Yasası olarak bilinen Dezenformasyın Yasası'ndan kaynaklandığını hatırlatan Başarır, "Bu yasada bugün bir olay oldu, vahim bir olay. Bir Sayıştay raporunu paylaştık Bartın’la ilgili, o göçükle ilgili. Sayıştay’ın uyarısını paylaştık, hemen yalanladılar ve bunu paylaşanların suç işlediğini söylediler. İşte bu yasa böyle bir şey. Ben yaklaşık 5 yıldır milletvekilim, bir gazetecinin olmayan bir şeyi yazdığını görmedim" ifadelerini kullandı.

Etkinlik öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasıyla ilgili "Ülkemiz için zor bir günde Edirne’ye geldik. Ülkemize, Bartın’a, ailelerine başsağlığı diliyorum. Üzgünüz" dedi.

"ASLINDA 2 HAFTA ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERDİK"

TBMM’de kabul edilen, iktidarın "dezenformasyonla mücadele", muhalefetin "sansür" yasası olarak nitelendirdiği kanuna değinen Ali Mahir Başarır, "Aslında 2 hafta son 72 saatte bir özgürlük mücadelesi verdik, muhalefet olarak. Bunu hepimiz için 85 milyon için gazeteciler için milletvekilleri için il örgütlerimiz için siyasetle uğraşan herkes için bu mücadeleyi verdik. Yasa Meclis'ten maalesef geçti. Umarım Anayasa Mahkemesi bunu iptal eder" diye konuştu.

"İNSANLARIN AĞZINA SİYAH BANT TAKIYORLAR"

"Bir anlamda siyah bir bant takıyor insanların ağzına" diyen Başarır, "Bu yasada bugün bir olay oldu, vahim bir olay. Bir Sayıştay raporunu paylaştık Bartın’la ilgili, o göçükle ilgili. Sayıştay’ın uyarısını paylaştık, hemen yalanladılar ve bunu paylaşanların suç işlediğini söylediler. İşte bu yasa böyle bir şey. Ben yaklaşık 5 yıldır milletvekilim, bir gazetecinin olmayan bir şeyi yazdığını görmedim" ifadelerini kullandı.

"İLK İŞİMİZ BU YASAYI YIRTIP ATMAK"

İktidar olması halinde bu yasayı kaldıracaklarını belirten Başarır, şunları söyledi: