Altay tankının testinde asker ve siyasilerin verdiği toplu poz tartışma yarattı: ‘Seçim çalışmaları için TSK malzeme yapılıyor’

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

Gazetemizin yazarı emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz yapılan paylaşıma “Sivilasker ilişkileri açısından ilginç bir fotoğraf. Olağan da doğru da değil” yorumunu yaparken Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ise “Cumhurbaşkanlığı seçimleri için TSK malzeme yapılıyor” dedi. Yeni Altay tankının testler için TSK’ye verilme töreni önceki gün Millî Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi’nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının yanı sıra Cumhur İttifakı’ndan siyasiler ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar hazır bulundu. Tören sonrasında askerler ve siyasilerin kollarını bağdaştırarak verdikleri poz ise tartışma yarattı. Paylaşılan fotoğrafa “Sivil-asker ilişkileri açısından ilginç bir fotoğraf. Üzerine tez yazılır” sözleriyle tepki veren Gazetemizin yazarı emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Eskiden siyasi kanat ile askeri kanat ayrışıktı, ülke bundan zarar gördü. Şimdi de siyasi ve askeri cenah yapışık bir hal aldı. Bu da olağan değildir. Doğru da değildir” dedi.

‘MANZARA HOŞ DEĞİL’

Askeri üniformanın ve özellikle de üst kademede TSK’yi temsil eden komutanların devlet ağırlığına gereken duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirten emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ise paylaşıma yönelik şunları söyledi:

“Devlet olmanın ve devleti temsil etmenin mekân ve görevlerde bir ağırlığı olması gerekir. Maalesef verilen fotoğraf, bu ağırlığı hafifletir türden. Ortaya çıkan manzara hoş değil. İktidar bu pozla yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi için TSK’yi de kullanırken öte yandan da alt metinle kumpas davalarından beri yaratılmak istenen “Sivil iktidarın elinde halk nezdinde saygınlığı azalmış TSK” mesajı veriliyor. Keşke komutanlar böyle bir poz vermeyi uygun görmeselerdi. Ancak onlarda da böyle bir tavır olmadığını üzülerek gözlemliyoruz.”