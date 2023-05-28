Amasya Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Amasya'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:15

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:15

Amasya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS AMASYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Amasya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA AMASYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Amasya'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 59.16 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA AMASYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Amasya'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.84 oy aldı.

14 MAYIS 2023 AMASYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AMASYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Amasya'da yüzde 56.28 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AMASYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Amasya'da yüzde 38.03 oy aldı.

SİNAN OĞAN AMASYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Amasya'da yüzde 5.30 oy aldı.