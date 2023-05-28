2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Amasya Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Amasya'da ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Amasya'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Amasya'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Amasya'da kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:15
Amasya Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Amasya'da ne kadar oy aldı?
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Amasya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS AMASYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Amasya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA AMASYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Amasya'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 59.16 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA AMASYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Amasya'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.84 oy aldı.

14 MAYIS 2023 AMASYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AMASYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan  Amasya'da yüzde 56.28 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AMASYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu  Amasya'da yüzde 38.03 oy aldı.

SİNAN OĞAN AMASYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Amasya'da yüzde 5.30 oy aldı.

 


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