ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:05

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı.

ANKA: SANDIKLARIN SADECE YÜZDE 3'Ü AÇILDI

Son olarak ANKA Haber Ajansı'ndan "Kamuoyunun dikkatine" denilerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ANKA Haber Ajansı verilerine göre şu ana kadar, saat 18.50 itibariyle, yurt genelinde sandıkların sadece yüzde 3’ü açılmıştır. Sınırlı sayıda sandık açılmasına karşın abonelerimize aktardığımız sandık sonuçları, veri aktarma hızımızı ve güvenilirliğimizi kanıtlamaktadır."