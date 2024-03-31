ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'
Türkiye genelinde oy sayma işlemi sürüyor. ANKA Haber Ajansı'nın yaptığı son dakika açıklamasında "Saat 18.50 itibariyle, yurt genelinde sandıkların sadece yüzde 3’ü açılmıştır" denildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı.
ANKA: SANDIKLARIN SADECE YÜZDE 3'Ü AÇILDI
Son olarak ANKA Haber Ajansı'ndan "Kamuoyunun dikkatine" denilerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ANKA Haber Ajansı verilerine göre şu ana kadar, saat 18.50 itibariyle, yurt genelinde sandıkların sadece yüzde 3’ü açılmıştır. Sınırlı sayıda sandık açılmasına karşın abonelerimize aktardığımız sandık sonuçları, veri aktarma hızımızı ve güvenilirliğimizi kanıtlamaktadır."
Anka Haber Ajansı'ndan kamuoyunun dikkatine:— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) March 31, 2024
Anka Haber Ajansı verilerine göre şu ana kadar, saat 18.50 itibariyle, yurt genelinde sandıkların sadece yüzde 3’ü açılmıştır. Sınırlı sayıda sandık açılmasına karşın abonelerimize aktardığımız sandık sonuçları, veri aktarma hızımızı… pic.twitter.com/ZfQ5IFTvx3
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