Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:24

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:25

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, oy verme işleminin sona ermesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

"TÜM TERCİHLER BAŞIMIZIN TACIDIR"

Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, "Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm tercihler, başımızın tacıdır" diyen Özel, "Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.