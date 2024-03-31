Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'
CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimler için oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, oy verme işleminin sona ermesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.
"TÜM TERCİHLER BAŞIMIZIN TACIDIR"
Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, "Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
"Tüm tercihler, başımızın tacıdır" diyen Özel, "Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 31, 2024
Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum.
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