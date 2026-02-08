Ankara'da birçok noktaya 'Laikliğe karşı şeriat' pankartları asıldı

Ankara'nın birçok noktasındaki üstgeçitlere açıkça laikliği hedef alan ve şeriat propagandası yapılan ifadeler içeren pankartlar asıldı.

Yargıtay tarafından terör örgütü kabul edilen Hizbut Tahrir'in Türkiye'deki uzantısı olan 'Köklü Değişim' isimli yapının imzası bulunan pankartlarda "Laikliğe karşı şeriata bağlıyız", "Yaşasın İslam yaşasın şeriat" ifadeleri yer aldı.

Pankartların fotoğrafları yapının sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Paylaşımlarda sol siyasi parti ve örgütler hedef alınarak "İslam düşmanı" ithamında bulunuldu.

Geçen günlerde İstanbul Sefaköy’de “Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” pankartı asan üç SOL Partili, AKP'li ve kimi dinci çevrelerin hedef göstermesi üzerine gözaltına alınmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen SOL Partililere ev hapsi verilmişti.