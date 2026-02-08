Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da birçok noktaya 'Laikliğe karşı şeriat' pankartları asıldı

8.02.2026 13:24:00
Haber Merkezi
Hizb-ut Tahrir'in uzantısı Köklü Değişim isimli gerici yapı, Ankara'nın birçok noktasına açıkça laikliği hedef alan pankartlar astı.

Ankara'nın birçok noktasındaki üstgeçitlere açıkça laikliği hedef alan ve şeriat propagandası yapılan ifadeler içeren pankartlar asıldı.

Yargıtay tarafından terör örgütü kabul edilen Hizbut Tahrir'in Türkiye'deki uzantısı olan 'Köklü Değişim' isimli yapının imzası bulunan pankartlarda "Laikliğe karşı şeriata bağlıyız", "Yaşasın İslam yaşasın şeriat" ifadeleri yer aldı.

Pankartların fotoğrafları yapının sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Paylaşımlarda sol siyasi parti ve örgütler hedef alınarak "İslam düşmanı" ithamında bulunuldu.

 

Image

Geçen günlerde İstanbul Sefaköy’de “Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” pankartı asan üç SOL Partili, AKP'li ve kimi dinci çevrelerin hedef göstermesi üzerine gözaltına alınmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen SOL Partililere ev hapsi verilmişti. 

 

 

