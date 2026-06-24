Ankara'da 'NATO' seferberliği: Kuş cenneti gezisine katılanlar da gözaltına alındı

Ankara’da NATO zirvesi öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü “Operasyon Turkuaz” adı verilen önlem paketi oluşturdu. En üst düzey önlemlere başvurulan operasyon kapsamında çoğu sol ve sosyalist örgütlere üye 209 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Medyascope'un haberine göre, başsavcılık açıklama yaptığı operasyona ilişkin çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Ankara’da yaşları 50-65 arasında değişen 44 kişi TEMA Vakfı’nın düzenlediği kuş cenneti gezisine katılmıştı. 3 Haziran’da yapılan bu gezi Beypazarı’ndan geçiyordu. Aynı tarihte de ilçede Bağımsız Maden-İş’in eylemleri vardı.

Geziye katılanların otobüsü bir benzinlikte durdurulmuş, geziye katılanların otobüsten inmesine devam eden eylem nedeniyle izin verilmemişti. İlçede o tarihte geniş güvenlik önlemi alan jandarma ve polis, TEMA Vakfı’nın gezisine katılanlara üç kez GBT yapmıştı. O geziye katılan ve üç kez GBT yapılan 50-60 yaşındaki, çoğu kadın gezi ekibinden gözaltına alınanlar da oldu.

"İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR"

Onlardan biri de 64 yaşındaki Ayten Özdemir. Olayı aktaran aile yakınları, yanlışlığın bir an önce giderilmesi çağrısı yaptı. Özdemir’in oğlu şunları söyledi:

“Gerçekten içler acısı bir durum. 65-75 yaşındaki insanları tamamen hukuksuz bir şekilde sağlık ve tüm temel ihtiyaçlarını hiçe sayarak içerde tutuyorlar ve kimseyle görüştürmüyorlar. Ve maalesef ki bunu yapmalarının tek sebebinin NATO zirvesi kapsamında medyaya yüksek gözaltı sayısı vermek olduğunu düşünüyoruz. Ciddi bir insanlık suçu işleniyor.”