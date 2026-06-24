CHP’li Namık Tan’dan NATO önlemlerine tepki: ‘Hiçbir ülkede böylesi olmadı’

CHP’de Özgür Özel’in MYK’sinde yer alan emekli büyükelçi Namık Tan, NATO zirvesi için Ankara’da alınan önlemlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİK"

NATO’nun bugüne kadar biri 2004 yılında İstanbul’da olmak üzere 39 zirve gerçekleştirdiğini belirten Tan, “NATO’nun tarihinde hiçbir zaman, zirve düzenlenecek bir şehirde, Ankara’daki kadar sıkı ve boğucu güvenlik önlemlerinin alındığına tanıklık etmedik. NATO'nun, ABD de dahil, her üye ülkesinde ittifakı protesto eden sol-sosyalist gruplar vardır ve tüm üye ülkelerin hükümetleri, NATO'yu protesto etmenin demokratik bir hak olduğunun idraki içindedir” dedi.

GÖZALTILARA DİKKAT ÇEKTİ

NATO’nun kurulduğu günden bu yana ‘demokratik devletler ittifakı’ olma iddiasını taşıdığını belirten Tan, “Bu yüzden NATO Zirvesi için güvenlik önlemi bahanesiyle kendi halkınıza antidemokratik yasaklar koymak, her şeyden önce ittifaka üyeliğinizle bağdaşmaz. Bu kadar anormal önlemlere başvurmanın, başkent Ankara'nın bütün ana geçiş güzergâhlarını kapatmanın, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını askıya almanın, üniversite hocaları dahil onlarca kişiyi gözaltına almanın, binlerce ticari işletmeyi birkaç günlüğüne kapanmaya zorlamanın, şehrin büyük bölümünde adeta sıkıyönetim uygulamanın mantığı nedir? Bu kadar insanın yaşayacağı eziyeti, mağduriyeti ve maddi kaybı nasıl gidereceksiniz?” diye sordu.

"KORKUYORSUNUZ"

Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kadar ölçüsüz önlemler almanızın tek açıklaması olabilir: CHP'yi ve tüm muhalefeti sindirmek için yaptığınız baskılar ve operasyonlardan ötürü halkımızın sabrının sonuna geldiğinin farkındasınız. Basit bir NATO protestosunun bile iktidarınıza karşı büyük bir harekete dönüşebileceğinden endişe ediyorsunuz. İşte bu yüzden halkı evlerinde kalmaya veya Ankara'yı terk etmeye zorluyorsunuz. Kendi halkına sırt çevirmiş tüm yönetimlerin sınandığı korkuyla yaşıyorsunuz. Fakat, şunu unutmayın, ne yaparsanız yapın ilk demokratik seçimde halkımız size gereken cevabı verecek.”