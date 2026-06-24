Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’li Namık Tan’dan NATO önlemlerine tepki: ‘Hiçbir ülkede böylesi olmadı’

CHP’li Namık Tan’dan NATO önlemlerine tepki: ‘Hiçbir ülkede böylesi olmadı’

24.06.2026 13:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
CHP’li Namık Tan’dan NATO önlemlerine tepki: ‘Hiçbir ülkede böylesi olmadı’

CHP’de Özgür Özel’in genel başkan yardımcılığını yapan emekli büyükelçi Namık Tan, Ankara’da alınan NATO önlemlerine tepki gösterdi. Tan, “Daha önce hiçbir şehirde böylesi boğucu önlemlere tanıklık etmedik. Yaşanan eziyeti ve mağduriyeti nasıl gidereceksiniz? Bu halktan korkuyorsunuz” dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP’de Özgür Özel’in MYK’sinde yer alan emekli büyükelçi Namık Tan, NATO zirvesi için Ankara’da alınan önlemlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİK"

NATO’nun bugüne kadar biri 2004 yılında İstanbul’da olmak üzere 39 zirve gerçekleştirdiğini belirten Tan, “NATO’nun tarihinde hiçbir zaman, zirve düzenlenecek bir şehirde, Ankara’daki kadar sıkı ve boğucu güvenlik önlemlerinin alındığına tanıklık etmedik. NATO'nun, ABD de dahil, her üye ülkesinde ittifakı protesto eden sol-sosyalist gruplar vardır ve tüm üye ülkelerin hükümetleri, NATO'yu protesto etmenin demokratik bir hak olduğunun idraki içindedir” dedi.

GÖZALTILARA DİKKAT ÇEKTİ

NATO’nun kurulduğu günden bu yana ‘demokratik devletler ittifakı’ olma iddiasını taşıdığını belirten Tan, “Bu yüzden NATO Zirvesi için güvenlik önlemi bahanesiyle kendi halkınıza antidemokratik yasaklar koymak, her şeyden önce ittifaka üyeliğinizle bağdaşmaz. Bu kadar anormal önlemlere başvurmanın, başkent Ankara'nın bütün ana geçiş güzergâhlarını kapatmanın, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını askıya almanın, üniversite hocaları dahil onlarca kişiyi gözaltına almanın, binlerce ticari işletmeyi birkaç günlüğüne kapanmaya zorlamanın, şehrin büyük bölümünde adeta sıkıyönetim uygulamanın mantığı nedir? Bu kadar insanın yaşayacağı eziyeti, mağduriyeti ve maddi kaybı nasıl gidereceksiniz?” diye sordu.

"KORKUYORSUNUZ"

Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu kadar ölçüsüz önlemler almanızın tek açıklaması olabilir: CHP'yi ve tüm muhalefeti sindirmek için yaptığınız baskılar ve operasyonlardan ötürü halkımızın sabrının sonuna geldiğinin farkındasınız. Basit bir NATO protestosunun bile iktidarınıza karşı büyük bir harekete dönüşebileceğinden endişe ediyorsunuz. İşte bu yüzden halkı evlerinde kalmaya veya Ankara'yı terk etmeye zorluyorsunuz. Kendi halkına sırt çevirmiş tüm yönetimlerin sınandığı korkuyla yaşıyorsunuz. Fakat, şunu unutmayın, ne yaparsanız yapın ilk demokratik seçimde halkımız size gereken cevabı verecek.

İlgili Konular: #Ankara #NATO #Tepki #Namık Tan

İlgili Haberler

Erkan Baş’tan NATO gözaltılarına tepki: 'Ankara’yı açık hava hapishanesine çevirdiler'
Erkan Baş’tan NATO gözaltılarına tepki: 'Ankara’yı açık hava hapishanesine çevirdiler' TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da yapılan gözaltılara tepki göstererek, "Saray Rejimi, Trump ve dostlarının huzuru için halkımıza zulmetmekten vazgeçmelidir" dedi.
Ankara'da 'NATO' gözaltılarında şiddet: Avukat darbedildi, baro yetkilisi içeri alınmadı
Ankara'da 'NATO' gözaltılarında şiddet: Avukat darbedildi, baro yetkilisi içeri alınmadı Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, NATO zirvesi öncesi gözaltına alınan kişilerden birinin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde merdivenden itilip düşürüldüğünü, tepki gösteren avukatının da aynı şekilde kolundan tutulup savrularak darbedildiğini duyurdu.
209 kişi gözaltına alındı: Ankara'da NATO zirvesi için 'Operasyon Turkuaz' planı devrede
209 kişi gözaltına alındı: Ankara'da NATO zirvesi için 'Operasyon Turkuaz' planı devrede Ankara’da NATO zirvesi öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü 'Operasyon Turkuaz' adı verilen önlem paketi oluşturdu. En üst düzey önlemlere başvurulan, çoğu sol ve sosyalist örgütlere mensup 209 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında kentteki dilenciler, değnekçiler, valeler, hanutçular gibi gruplar da engelleniyor.