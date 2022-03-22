Ankara merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması, sağlık yapılanması ve polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmaları kapsamında toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 132 'mahrem imam' tespit edildi.
2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.
SINAV SORUŞTURMASINDA 11 GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında ise FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.
SAĞLIK SORUŞTURMASINDA 15 GÖZALTI KARARI
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da 15 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' yazışma programını kullandığı saptandı. Haklarında ardışık arama, Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan, sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 10 kişi ile aktif olarak çalışan 4 kişi ve 1 sivil kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında
Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 158 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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